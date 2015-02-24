中国金融：2013年10月到2014年底发改委对银行实施经济制裁15.85亿元

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京2月24日 - 针对企业反映突出的“融资贵融资难”问题，中国国家发展改革委自2013年10月到2014年底，对各类商业银行的150家分支机构收费情况进行了检查，实施经济制裁15.85亿元人民币。
新华社周二援引发展改革委有关负责人的话称，发展改革委与银监会共同督促各商业银行整顿规范收费行为。据测算，几大行通过取消中间业务收费项目，降低收费标准，每年可减轻企业负担达400亿元。对推动各商业银行变革中间业务发展模式，预防和化解金融风险发挥了重要作用。
该位人士称，下一步将全面清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加大执法力度，积极查处滥用行政权力排除限制竞争案件。积极推进反垄断执法，切实加强市场价格监管。
加强价格监管法制建设，推动《价格法》修订，探索完善以《反垄断法》为核心，相关法律、法规、规章、指南相配套的反垄断法律体系。完善市场价格行为规则和监管办法，切实规范经营者价格和收费行为，保障消费者的知情权、选择权。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率