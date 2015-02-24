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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月24日

路透伦敦2月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           295,500            -4,175
    锡            11,420              持平
    铅           212,700            +1,175
    锌           572,400            -4,400
    铝         3,948,775            +1,375
    镍           424,548              -384
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         79,560              -200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据          库存分布              品种       库存数据          库存分布
 铜    MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅         MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡         MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金     MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA      MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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