版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 10:38 BJT

日本股市：早盘小涨，但投资人在FED主席叶伦演说前保持谨慎

“外界一致认为美联储将于6-12月的某个时间点升息，众人臆测四起
，”Amundi Japan市场与投资资讯部门主管Masaru Hamasaki表示。
    
    叶伦周二稍晚将在美国参议院金融委员会作证，对于她是否会呼应联
储最近一次会议记录的温和基调，或者重申6月为首度升息的窗口，仍有
很大的不确定性。
    
    分析师也称，鉴于日本股市处于15年高位，而且市场已经出现买盘过
热的迹象，叶伦的演说可能引发获利了结。
    
    出口类股涨跌互见，丰田汽车 持平；日产汽车 下
跌1.6%。
    
    东证股价指数(Topix) 小跌0.1%，至1,500.80点；JPX-日经40
0指数 下滑0.2%，报13,612.17点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐