中国房地产：去年全国房地产用地同比下降25.5%，因市场低迷--国土资源部

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京2月24日 - 中国国土资源部近日发布《2014年国土资源主要统计数据》显示，2014年全国房地产用地同比下降25.5%，受房地产市场低迷和经济增长转型的影响。
数据也显示，2014年各地为拉动经济增长，大规模推进基础设施建设，作为稳增长、惠民生的重要手段，交通、水利基础设施等其他用地供应大幅增加，基础设施用地占比首次超过50%。
数据显示，2014年全国国有建设用地供应61万公顷，同比下降16.5%。其中，工矿仓储用地14.7万公顷，同比下降29.9%；房地产用地15.1万公顷，同比下降25.5%；基础设施等其他用地31.1万公顷，同比下降1.9%。
“受工业增速下滑和房地产市场低迷影响，工矿仓储和房地产用地下降较大，这也预示着中国经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。”报告称。
2014年，全球经济总体增长乏力，处在复苏之中。中国经济在“三期叠加”大背景下转入中高速发展新常态，经济结构不断升级优化。土地等国土资源供应量呈持续下降态势，2009-2013年存在的大量批而未供和闲置土地“涌出”，缓解土地供需矛盾。土地年计划安排使用量、批准建设用地以及建设用地供应量等统计指标同比均有下降。（完）
欲参看更多细节，请点选国土资源部网站(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率