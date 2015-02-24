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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 10:39 BJT

韩国股市：早盘小涨并创两个半月新高，但油价大跌限制涨幅

路透首尔2月24日 - 韩国股市周二早盘触及两个半月新高，因有关希
腊可能退出欧元区的担忧缓解。不过原油价格大跌令涨幅受限。
    
    0215GMT，综合股价指数(KOSPI) 上涨0.32%至1,974.78点。
    
    一名政府官员表示，希腊将在周二向欧元区提交经济改革计划。原定
的最终期限是周一。这份清单是欧元区延长对希腊金融援助的前提。 
    
    “欧盟官员称，只要改革计划符合长期救助目标，就应当不会有太大
问题，即便希腊无法在期限之前达标，”LIG Investment & Securities
的分析师Kim Yu-kyum表示。
    
    三星SDI 上扬3.5%。该公司周一表示，已经同意买入加拿
大汽车配件生产商Magna International 的电池组业务，这标志着
公司进一步向关键汽车配件领域进军。 
    
    外资截至早盘尾段在韩国股市买超776亿韩元的股票，支撑大盘。(完
)
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