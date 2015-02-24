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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 10:56 BJT

美国金融：美司法部正调查10家大银行金属定价问题--华尔街日报

路透2月23日 - 华尔街日报援引消息称，美国司法部正就黄金、白银
、铂金和钯金的定价流程问题对10家大银行展开调查。(完)
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