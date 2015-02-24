版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 10:42 BJT

台湾股市：盘中上涨1%，电子股及苹果供应商股价领军上扬

路透台北2月24日 - 台湾股市周二在农历年假期过后的第一个交易日
上涨1%，由电子股及苹果 供应商股价带动大盘。
    
    0219GMT，加权股价指数 上涨96.61点至9,626.12点。指数在
春节前的封关日为收高0.35%。
    
    电子类股 涨1.21%，半导体类股 和电子零组件类指数<
.TEPI>均强势上涨，涨幅分别为1.56%和1.39%。
    
    主要上涨的个股包括为苹果生产触控萤幕的宸鸿 ，该股涨3
.66%，iPhone组装厂和硕联合 劲扬2.24%。
    
    橡胶类股 和食品股 为表现落后的主要类股，分别下跌
0.24%和0.17%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐