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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 10:44 BJT

韩国汇市：韩元变动不大，静待美联储主席叶伦发表国会证词

路透首尔2月24日 - 韩元兑美元 周二变动不大，投资人静待美
国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦出席国会听证会，或将对美国货
币政策提供进一步的线索。
    
    继美联储发布1月决策会议纪录基调偏温和后，投资人将观察叶伦会
否对下次升息时机透露更明确的线索。
    
    韩元兑美元 在0215 GMT时报1,108.0，周一收报1,108.7韩
元。
    
    三年期韩国公债3月期约 涨6个基点，至108.47。
    
                                  0215GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元               1,108.0       1,108.7
    日圆/韩元        9.3100/173        9.3200
    韩国公债期货 *       　  108.47        108.41
    韩国综合股价指数      1,974.78      1,968.39
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
    
        
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 (编译 龚芳; 审校 高琦)
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