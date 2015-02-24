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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 10:53 BJT

新西兰经济：第一季通胀预期放缓--央行调查

路透惠灵顿2月24日 - 周二公布的调查显示，新西兰短期通胀预期在第一季放缓，进一步从央行的目标区间中值回落，支持了利率将按兵不动直到明年过了很久之后。

这项代表新西兰央行所进行的季度预期调查显示，企业主管预测未来一年的平均年通胀率为1.11%，前次在11月的调查则为1.59%。

两年通胀预期则从2.06%降至1.80%。这一时间跨度被视为新西兰央行政策行动对物价产生影响的时间。

央行已因通胀压力下降、大宗商品价格下跌及全球不确定性而暂停政策紧缩举措，在明年上半年之前料将不会恢复升息。

该调查并显示，企业主管认为货币政策宽松，预计今年整年维持这种状态，同时成长预期为持稳，不过失业率料将进一步下滑。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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