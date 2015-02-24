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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 11:01 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跟随新西兰元/美元走低

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    * 澳元/美元跟随新西兰元/美元走低，此前新西兰公布了通胀调查
    * 澳元/美元从早盘的0.78美元上方跌至0.7784
    * 目前守住了隔夜伦敦低点0.7781，在0.7750之前有更多支撑
    * 澳元与新西兰元的跌势都显得过度，但在美联储主席叶伦讲话前买
盘稀落
    * 澳元/新西兰元收回昨日的部分失地，最新涨0.3% (完)
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