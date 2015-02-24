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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 10:58 BJT

美国个股：摩根大通将开始对大客户的部分存款收取费用--WSJ

路透2月23日 - 华尔街日报(WSJ)引述熟悉内情消息人士报导，摩根大通 将对大型机构客户的部分存款开始收取费用，称因新规定导致其为客户持有存款的成本过高。

报导援引一项备忘录称，该计划并不影响该行的散户，但有部分企业客户及金融企业将受影响。其中包括对冲基金、私募股权公司和外资银行。

报导称，摩根大通周二与投资者的年度策略展望中，可能公布该计划的特定细节。

由于时值美国非上班时间，尚无法立即取得摩根大通代表对此事置评。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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