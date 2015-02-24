版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 11:14 BJT

《全球市场》亚洲弥漫谨慎情绪，紧张等待美联储主席叶伦国会证词

外汇市场则呈现出不同格局。美元兑日圆 报119.04，美元指数 在94.600，均受到良好支撑。

欧元兑美元 仍处于守势，报1.1333美元，未能延续隔夜时反弹至1.1412美元的势头。

希腊周一未按时提交经济改革计划，递交时间延迟至周二，有关该国的担忧情绪挥之不去。

德国坚持希腊改革方案中的额外支出必须通过节支或增税来抵销，以满足延长希腊救助计划的条件。(完) (编译 王丽鑫/许娜/戴素萍/洪曦; 审校 张若琪/李婷仪/龚芳/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐