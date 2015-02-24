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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 11:16 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆走高，受美元全线走坚及日股上扬提振

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    * 美元全线走强，日股日经指数临近早盘收盘时反弹，扶助美元兑日
圆走高
    * 日经指数早盘小幅收高，扭转早前温和跌幅
    * 美元兑新西兰元和澳元亦上涨，兑日圆自118.78升至119.10
    * 据传低位附近也有部分来自日本进口商和投资者的买单
    * 虽然上涨，但汇价仍守在118-119.50区间，上档受到期权压制
    * 119.50以上挂有卖单--来自日本出口商，119.55以上有期权到期
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校　戴素萍)
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