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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 11:16 BJT

台湾债市：RP利率稳中偏软，年后通货回笼资金充裕

路透台北2月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周二新春开红盘，但利率稳中偏软。受到年后通货回笼的影响，市场资金不虞匮乏，债券附买回利率成交渐往区间低位。

交易员指出，今日到期的单子不多，且多能续做，市场资金稳中偏松，利率大致稳于先前的低位。

〞有基金被赎回，但也有听说有人多钱丢不掉，虽然不太平均，但整体资金偏多，〞一位大型证券商交易员说。

另一家票券商交易员表示，今日大致是钱多缺券，货币型基金多缺不一，但整体市场并不缺钱。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，上交易日在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.65%，上日在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，大致与先前区间相似。

本周债券发行情况如下：周三(25日)央行发行1,200亿台币364天期存单、美商花旗集团 发行30年期美元债共4.31亿美元、摩根士丹利 发行五年期宝岛债共9.8亿人民币、德意志银行新加坡分行发行三年期宝岛债共9亿人民币；周四摩根大通 发行30年期美元债共3.65亿美元。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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