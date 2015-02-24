企业并购：芬梅卡尼卡最快周二宣布将铁路资产售予日立--消息

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
由于预期协议即将达成，芬梅卡尼卡股价周一上涨至2010年7月以来最高水平，收盘劲扬5.8%，报10.93欧元。
由于安萨尔多百瑞达长期以来拖累芬梅卡尼卡集团的业绩，芬梅卡尼卡出售整个铁路业务的过程十分辛苦。
虽然安萨尔多被认为对日立具有吸引力，但可能无法卖得高价，因为日立将必须让安萨尔多百瑞达转亏为盈，并强化财务状况。
安萨尔多股价周一下跌近1%，因市场预期可能无法以溢价出售资产。
在2014年的前九个月，这两家子企业对芬梅卡尼卡合计贡献未计利息、税项、及摊销之利润(EBITDA)3,900万欧元，2013年同期为亏损1,500万欧元。
一名分析师估计，安萨尔多百瑞达的2014年市值为负1.5亿欧元。安萨尔多百瑞达2013年息前税前亏损2.27亿欧元。
将两家子企业绑在一起销售，能够让芬梅卡尼卡专注于航太、国防与安全等核心业务领域，并删减债务净额。
芬尼卡尼卡剥离铁路资产，也将有助于在美国的一宗更大规模国防事业交易。芬尼卡尼卡1月28日宣布计划出售在美国国防业务包商DRS Technologies的持股。
Banca Akros周一重申对芬尼卡尼卡“买进”的评级，并将目标价从之前的10.50欧元提高至13欧元。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率