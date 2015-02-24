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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 12:18 BJT

企业并购：芬梅卡尼卡最快周二宣布将铁路资产售予日立--消息

由于预期协议即将达成，芬梅卡尼卡股价周一上涨至2010年7月以来最高水平，收盘劲扬5.8%，报10.93欧元。

由于安萨尔多百瑞达长期以来拖累芬梅卡尼卡集团的业绩，芬梅卡尼卡出售整个铁路业务的过程十分辛苦。

虽然安萨尔多被认为对日立具有吸引力，但可能无法卖得高价，因为日立将必须让安萨尔多百瑞达转亏为盈，并强化财务状况。

安萨尔多股价周一下跌近1%，因市场预期可能无法以溢价出售资产。

在2014年的前九个月，这两家子企业对芬梅卡尼卡合计贡献未计利息、税项、及摊销之利润(EBITDA)3,900万欧元，2013年同期为亏损1,500万欧元。

一名分析师估计，安萨尔多百瑞达的2014年市值为负1.5亿欧元。安萨尔多百瑞达2013年息前税前亏损2.27亿欧元。

将两家子企业绑在一起销售，能够让芬梅卡尼卡专注于航太、国防与安全等核心业务领域，并删减债务净额。

芬尼卡尼卡剥离铁路资产，也将有助于在美国的一宗更大规模国防事业交易。芬尼卡尼卡1月28日宣布计划出售在美国国防业务包商DRS Technologies的持股。

Banca Akros周一重申对芬尼卡尼卡“买进”的评级，并将目标价从之前的10.50欧元提高至13欧元。(完)
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