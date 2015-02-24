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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 12:36 BJT

《全球汇市》叶伦发表证词前美元/日圆走坚，欧元关注希腊改革计划

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1335 1.1330 +0.04 -6.30 1.2097

美元/日圆 119.05 118.81 +0.20 -0.53 119.68

欧元/日圆 134.94 134.61 +0.25 -6.80 144.78

美元/瑞郎 0.9498 0.9494 +0.04 -4.46 0.9941

英镑/美元 1.5437 1.5452 -0.10 -0.87 1.5573

美元/加元 1.2593 1.2571 +0.18 +8.39 1.1618

澳元/美元 0.7765 0.7797 -0.41 -4.93 0.8168

新西兰元/美元 0.7468 0.7522 -0.72 -4.22 0.7797

澳元/日圆 92.440 92.680 -0.26 -5.43 97.750

新西兰元/日圆 88.910 89.350 -0.49 -4.72 93.310

英镑/日圆 183.78 183.61 +0.09 -1.39 186.38

澳元/新西兰元 1.0395 1.0360 +0.34 -0.71 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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