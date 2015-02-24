《全球汇市》叶伦发表证词前美元/日圆走坚，欧元关注希腊改革计划

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1335 1.1330 +0.04 -6.30 1.2097
美元/日圆 119.05 118.81 +0.20 -0.53 119.68
欧元/日圆 134.94 134.61 +0.25 -6.80 144.78
美元/瑞郎 0.9498 0.9494 +0.04 -4.46 0.9941
英镑/美元 1.5437 1.5452 -0.10 -0.87 1.5573
美元/加元 1.2593 1.2571 +0.18 +8.39 1.1618
澳元/美元 0.7765 0.7797 -0.41 -4.93 0.8168
新西兰元/美元 0.7468 0.7522 -0.72 -4.22 0.7797
澳元/日圆 92.440 92.680 -0.26 -5.43 97.750
新西兰元/日圆 88.910 89.350 -0.49 -4.72 93.310
英镑/日圆 183.78 183.61 +0.09 -1.39 186.38
澳元/新西兰元 1.0395 1.0360 +0.34 -0.71 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 许娜/张明钧/洪曦/陈宗琦/王丽鑫/龚芳/蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率