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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 13:07 BJT

香港股市：早盘受汇丰拖累而下跌，博彩股遭获利了结表现疲软

路透香港2月24日 - 香港股市周二早盘下跌，此前公布令人失望业绩的汇丰跌幅居前；博彩股则因投资人将先前的涨幅获利了结而承受压力。投资人并观望本周稍晚蓝筹股的业绩公布。

中午时分，恒生指数 跌0.6%至24,694.03点。恒生国企指数 跌0.3%至12,005.07点。

汇丰 股价下跌4%，此前汇控公布年度税前获利下降17%，跌幅高于预期，且该银行下调获利目标。

汇丰股价一度挫低至2012年9月以来最低的69.15港元，后来跌幅略收窄至3.3%。其香港分支恒生银行 跌1.6%。

和记黄埔 及地产集团长江实业 周四将公布年度业绩报告。新鸿基地产 及新世界发展 将于周五公布业绩。

博彩营运商股价仍疲软，因投资人锁定获利。银河娱乐 跌2.5%，金沙中国 跌2.4%。(完)
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