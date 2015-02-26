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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 10:08 BJT

****《港报快速浏览》--2月26日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------－
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评---------------------------------
 港报社评：“派糖”皆大欢喜，更需发展经济--文汇报                      
 港报社评：政府储钱目的无可非议，惟须规划应对老龄社会--明              
 报                                                        
 港报社评：财爷助经济，舍得花更要懂得花--经济日报                      
 港报社评：慎用盈余，应付经济减速--星岛日报                            
 港报社评：压抑楼价无招再出，财爷惟盼美国加息--信报                    
 
 ---------------------------------财经评论-------------------------------
 港报财经评论：耶伦派定心丸，美元伺机突破--信报                        
 港报财经评论：电能长建联姻非不可能--经济日报                          
 
 -----------------------------------其他----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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