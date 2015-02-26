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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 09:16 BJT

《香港报摘》--信报2月26日

**头版头条**

--今年住宅楼价不足两个月升近3.6%，市场担心政府将再出招打压，但昨天的新《财政预算案》未有“加辣”，大出市场意料。因不明朗因素暂消除，楼市料再度升温，但政府发言人强调，若有需要将立即出招。

**其他**

--长江基建 去年盈利按年升1.73倍至317.8亿港元，超出市场预期。即使撇除电能实业 分拆港灯 上市，为长建带来190亿港元的一次过特殊收益，核心盈利仍升5%。

--澳博 去年业绩所有指标皆倒退，纯利按年跌12.7%至67.3亿港元。经调整EBITDA按年跌10.5%，至77.6亿港元，属已公布业绩的五只濠赌股中跌幅最大。

--在澳门经营赌厅中介人（叠码仔）业务的友权集团，两度申请来港上市均未能成功，本周初再被港交所 拒绝其申请。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/)
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