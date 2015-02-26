《香港报摘》--信报2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
**头版头条**
--今年住宅楼价不足两个月升近3.6%，市场担心政府将再出招打压，但昨天的新《财政预算案》未有“加辣”，大出市场意料。因不明朗因素暂消除，楼市料再度升温，但政府发言人强调，若有需要将立即出招。
**其他**
--长江基建 去年盈利按年升1.73倍至317.8亿港元，超出市场预期。即使撇除电能实业 分拆港灯 上市，为长建带来190亿港元的一次过特殊收益，核心盈利仍升5%。
--澳博 去年业绩所有指标皆倒退，纯利按年跌12.7%至67.3亿港元。经调整EBITDA按年跌10.5%，至77.6亿港元，属已公布业绩的五只濠赌股中跌幅最大。
--在澳门经营赌厅中介人（叠码仔）业务的友权集团，两度申请来港上市均未能成功，本周初再被港交所 拒绝其申请。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-