《香港报摘》--其他报纸重要消息2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
** 明报**
--政府推出新一轮3年期的通胀挂鈎债券(iBond)，规模维持100亿港元。消息指，政府估计今年通胀率会放缓至3.5%，较往年至少4厘回报为低，但有分析认为，市面上保本产品选择少，故iBond仍有吸引力。
--预算案提出建议修订《税务条例》，给予利息支出扣税和宽减利得税50%两项优惠，吸引跨国和内地企业在香港成立企业财资中心。消息人士称，现时本港反恐及反洗黑钱的监管机制健全，有信心日后跨境资金流动不出乱子。
**东方日报**
--思捷 上半财年纯利仅4,700万港元，按年倒退50.52%，中期息0.015港元，行政总裁马浩思指，由于新产品本季才推出，下半财年营业额或仍会有波动。
**苹果日报**
--受政府辣招影响，买楼收租客大减，租盘供应将越来越少，有研究数据显示，港岛及九龙区月租1万港元内私人住宅去年仅占0.2%及1.1%，预计租金继续上升，市区上车租盘料今年内完全消失。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-