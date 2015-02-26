版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 09:40 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月26日

** 明报**

--政府推出新一轮3年期的通胀挂鈎债券(iBond)，规模维持100亿港元。消息指，政府估计今年通胀率会放缓至3.5%，较往年至少4厘回报为低，但有分析认为，市面上保本产品选择少，故iBond仍有吸引力。

--预算案提出建议修订《税务条例》，给予利息支出扣税和宽减利得税50%两项优惠，吸引跨国和内地企业在香港成立企业财资中心。消息人士称，现时本港反恐及反洗黑钱的监管机制健全，有信心日后跨境资金流动不出乱子。

**东方日报**

--思捷 上半财年纯利仅4,700万港元，按年倒退50.52%，中期息0.015港元，行政总裁马浩思指，由于新产品本季才推出，下半财年营业额或仍会有波动。

**苹果日报**

--受政府辣招影响，买楼收租客大减，租盘供应将越来越少，有研究数据显示，港岛及九龙区月租1万港元内私人住宅去年仅占0.2%及1.1%，预计租金继续上升，市区上车租盘料今年内完全消失。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘　　

台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐