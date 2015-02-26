《香港报摘》--经济日报2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
**头版头条**
--港府盈余远超预期，财政预算案回馈中产，退税上限按年倍增至2万港元，子女免税额升至10万港元，纾困措施金额亦增七成至340亿港元，整份预算案料可提振1%的GDP。
**其他**
--受纸品销售价格下降拖累，玖龙纸业 中期纯利按年跌三成至6.79亿元人民币，但其负债问题则稍有改善，贷款净额对总权益比率跌14.4个百分点至102.9%。
--宏利金融 去年第四季度盈利逊预期，但香港区销售仍强劲，宏利拟三年内增逾两成销售员工至8,000人，加强扩展业务。
--从事手袋与旅行用品制造及销售的时代集团 ，中期纯利按年跌16.9%至2.08亿港元，因部分客户改变市场定位令采购定单减少，预期今年制造业仍充满挑战。
--堡狮龙 中期纯利按年增17.4%至8,747万港元，管理层预期今年服装零售业的竞争仍然竞烈。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-