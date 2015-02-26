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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:57 BJT

《香港报摘》--经济日报2月26日

**头版头条**

--港府盈余远超预期，财政预算案回馈中产，退税上限按年倍增至2万港元，子女免税额升至10万港元，纾困措施金额亦增七成至340亿港元，整份预算案料可提振1%的GDP。

**其他**

--受纸品销售价格下降拖累，玖龙纸业 中期纯利按年跌三成至6.79亿元人民币，但其负债问题则稍有改善，贷款净额对总权益比率跌14.4个百分点至102.9%。

--宏利金融 去年第四季度盈利逊预期，但香港区销售仍强劲，宏利拟三年内增逾两成销售员工至8,000人，加强扩展业务。

--从事手袋与旅行用品制造及销售的时代集团 ，中期纯利按年跌16.9%至2.08亿港元，因部分客户改变市场定位令采购定单减少，预期今年制造业仍充满挑战。

--堡狮龙 中期纯利按年增17.4%至8,747万港元，管理层预期今年服装零售业的竞争仍然竞烈。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/林高丽)
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