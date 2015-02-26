港报财经评论：耶伦派定心丸，美元伺机突破--信报2月26日

金属期市：铜价下跌，因中国进口下滑、LME库存增加
“显然，供应商一直在累积铜库存，”澳洲国民银行的分析师Amy Li说道，“我们仍然预期中国住宅领域活动放缓，这意味着对基本金属的需求将下滑，包括铜在内。”
耶伦派定心丸，美元伺机突破/习广思
当英美德股市均创新高，大家满以为中国内地A股羊年首个交易天可开红盘，怎料中国内地股市真的有特色，逆流而下，可能是农历年假“食滞”了。A50昨天更跌了2.7%，周二偷步入市的朋友，只好叹奈何。联储局主席耶伦在国会的一番有关息口的言论，令市场相信会加息，但不会急。亚洲股市中，恒指微升0.11%，台韩股市都有约0.6%的升幅。耶伦在周二的国会听证会致辞，处处都想令市场安心，例如说在议息声明删除“保持耐性”的字眼后，也不一定在之后的两次会议加息，而是会在这两次会议讨论加息的可能。换言之，她会给予市场充分的心理准备。虽然美国的就业情况有不俗改善，但她仍嫌工资加幅不大，楼市呆滞；加上中国经济放缓及欧洲经济的困局，都是加息步伐的考虑因素。
市场收到耶伦的致辞稿后，市场反应颇为有趣，美元指数先是急升然后急回，显然投资者初时看重耶伦唱好就业市场的一面，担心加息迫在眉睫；但5分钟之内，美元急速回落，美股上扬，欧洲、亚洲及新兴市场股市的ETF升幅更胜美股。美股中，以房地股表现最为标青，这些市场表现都指向加息的忧虑纾缓了。未来几周的投资部署应先看看美元指数的走势，美元转弱，新兴市场会有运行。近一个月美元指数只是横行徘徊，上下限走得愈来愈窄，未来一周应有突破，可上可落。
另一个要盯紧的是美国长债，投资20年以上美国国债的ETF，今年1月大升，2月大幅回吐，近日在技术超卖下，出现反弹，周二受耶伦言论刺激，大幅上升1.2%，表现尤胜道琼斯工业平均指数。美债价格回升，并不出奇，因为14天RSI已触及下限，问题是这次反弹有多强，若无法升破前高，可能是债券牛市告终；但若出现11月至1月的大型升市，则可能是世界经济出现严重危机。 昨天公布的中国内地2月汇丰PMI初值重上50荣枯分界，报50.1，较市场预期的49.5为佳，这可能有农历年赶工增库存的效应，但数据总算显示有改善，中国内地A股先升后回，令投资者失望。(B02)
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只待消息，推低美元/苏子
美汇指数自上月26日触及95.53高位后便开始反覆调整，目前日线图亦因此呈现一个敏感三角形的待变形态。留意联储局主席耶伦目前在国会听证会上的言论，令市场深信联储局在今年中宣布加息的机会大降，但美元却未能趁机向下跌破上述的三角形底部，仍然在大家十分熟悉的区域内上落，表现有点不寻常。事实上，踏入2月份后，汇市的波幅显着收窄，希腊脱欧的风险即使曾经上升，亦未能为汇市打破闷局；美元整体走势出现了应升不升的古怪情况。相信汇市目前已进入暴风雨前夕，稍后借助一些市场较少留意的消息，以展开新一浪大行情的可能性甚高。
以目前市场的气氛来看，估计不少市场人士或在等待美国的经济数据有转劣迹象时，才正式把美元推低图利，例如今日美国公布的1月份CPI核心数据，若数据结果以年率计低于市场预期的1.6%，预料市场应会伺机把美汇指数推低至上述的三角形底部以下。上周五美元兑瑞郎曾高见0.9535瑞郎水平，此高位与上月15日当日，美元兑瑞郎暴挫所造的高低波幅的76.4%反弹目标相若。短线而言，此反弹目标可视作好淡判别位，若稍后汇价一直乏力升越此目标收市，反而更跟随美元整体走势一同转弱，预料会下试20天保历加通道的0.9135瑞郎底部支持及0.90瑞郎心理关口。
周二美元兑日圆触及119.84日圆高位后便以射击之星不利形态回落，乏力挑战120日圆心理关口，此为十分利淡后市的讯号。若周三晚或周四汇价可以顺利跌破自本月9日开始便一直稳守不破的20天平均线支持，预料有望摆脱已持续接近10个交易天的窄幅横行闷局，向上考验20天保历加通道的117.05日圆底部支持。由于市场情绪仍然甚为看好美元兑日圆的大方向，但目前汇价的走势却未能与市场情绪配合，故小心美元兑日圆一旦跌破上述的通道底部支持收市，或会向下出现更深的调整市，杀看好的投资者一个措手不及。(B14)
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“显然，供应商一直在累积铜库存，”澳洲国民银行的分析师Amy Li说道，“我们仍然预期中国住宅领域活动放缓，这意味着对基本金属的需求将下滑，包括铜在内。”
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易
路透5月8日 - 亚洲货币周一小升，中间路线候选人马克龙赢得法国总统大选，击败扬言带领法国退出欧盟的极右派候选人勒庞，令市场如释重负。 法国选举结果激励风险偏好回暖，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨逾0.5%，原油价格上扬逾1%。 继去年英国公投退欧引发全球市场震荡后，马克龙胜选缓解了民粹主义再度震撼上演的疑虑。 韩国大选也很受关注，韩元 在大选前小幅上扬。韩国将在周二举行总统选举，自由派候选人文在寅有望胜出。 在朝鲜加大力度进行核及导弹试验活动之际，文在寅若当选，将结束保守派执政九年的情况。 印度卢比 涨幅居前，得益于股市表现强劲。 印尼卢比 持平，此前印尼央行副总裁Sugeng表示，该行一直在外汇市场进行干预，以遏止卢比劲升。印尼卢比年初至4月中旬攀升2%，此后又掉头下跌0.5%左右。 美国方面，最新数据显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月料将升息，但由于