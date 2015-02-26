港报财经评论：耶伦派定心丸，美元伺机突破--信报2月26日

耶伦派定心丸，美元伺机突破/习广思

当英美德股市均创新高，大家满以为中国内地A股羊年首个交易天可开红盘，怎料中国内地股市真的有特色，逆流而下，可能是农历年假“食滞”了。A50昨天更跌了2.7%，周二偷步入市的朋友，只好叹奈何。联储局主席耶伦在国会的一番有关息口的言论，令市场相信会加息，但不会急。亚洲股市中，恒指微升0.11%，台韩股市都有约0.6%的升幅。耶伦在周二的国会听证会致辞，处处都想令市场安心，例如说在议息声明删除“保持耐性”的字眼后，也不一定在之后的两次会议加息，而是会在这两次会议讨论加息的可能。换言之，她会给予市场充分的心理准备。虽然美国的就业情况有不俗改善，但她仍嫌工资加幅不大，楼市呆滞；加上中国经济放缓及欧洲经济的困局，都是加息步伐的考虑因素。

市场收到耶伦的致辞稿后，市场反应颇为有趣，美元指数先是急升然后急回，显然投资者初时看重耶伦唱好就业市场的一面，担心加息迫在眉睫；但5分钟之内，美元急速回落，美股上扬，欧洲、亚洲及新兴市场股市的ETF升幅更胜美股。美股中，以房地股表现最为标青，这些市场表现都指向加息的忧虑纾缓了。未来几周的投资部署应先看看美元指数的走势，美元转弱，新兴市场会有运行。近一个月美元指数只是横行徘徊，上下限走得愈来愈窄，未来一周应有突破，可上可落。

另一个要盯紧的是美国长债，投资20年以上美国国债的ETF，今年1月大升，2月大幅回吐，近日在技术超卖下，出现反弹，周二受耶伦言论刺激，大幅上升1.2%，表现尤胜道琼斯工业平均指数。美债价格回升，并不出奇，因为14天RSI已触及下限，问题是这次反弹有多强，若无法升破前高，可能是债券牛市告终；但若出现11月至1月的大型升市，则可能是世界经济出现严重危机。 昨天公布的中国内地2月汇丰PMI初值重上50荣枯分界，报50.1，较市场预期的49.5为佳，这可能有农历年赶工增库存的效应，但数据总算显示有改善，中国内地A股先升后回，令投资者失望。(B02)

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只待消息，推低美元/苏子

美汇指数自上月26日触及95.53高位后便开始反覆调整，目前日线图亦因此呈现一个敏感三角形的待变形态。留意联储局主席耶伦目前在国会听证会上的言论，令市场深信联储局在今年中宣布加息的机会大降，但美元却未能趁机向下跌破上述的三角形底部，仍然在大家十分熟悉的区域内上落，表现有点不寻常。事实上，踏入2月份后，汇市的波幅显着收窄，希腊脱欧的风险即使曾经上升，亦未能为汇市打破闷局；美元整体走势出现了应升不升的古怪情况。相信汇市目前已进入暴风雨前夕，稍后借助一些市场较少留意的消息，以展开新一浪大行情的可能性甚高。

以目前市场的气氛来看，估计不少市场人士或在等待美国的经济数据有转劣迹象时，才正式把美元推低图利，例如今日美国公布的1月份CPI核心数据，若数据结果以年率计低于市场预期的1.6%，预料市场应会伺机把美汇指数推低至上述的三角形底部以下。上周五美元兑瑞郎曾高见0.9535瑞郎水平，此高位与上月15日当日，美元兑瑞郎暴挫所造的高低波幅的76.4%反弹目标相若。短线而言，此反弹目标可视作好淡判别位，若稍后汇价一直乏力升越此目标收市，反而更跟随美元整体走势一同转弱，预料会下试20天保历加通道的0.9135瑞郎底部支持及0.90瑞郎心理关口。

周二美元兑日圆触及119.84日圆高位后便以射击之星不利形态回落，乏力挑战120日圆心理关口，此为十分利淡后市的讯号。若周三晚或周四汇价可以顺利跌破自本月9日开始便一直稳守不破的20天平均线支持，预料有望摆脱已持续接近10个交易天的窄幅横行闷局，向上考验20天保历加通道的117.05日圆底部支持。由于市场情绪仍然甚为看好美元兑日圆的大方向，但目前汇价的走势却未能与市场情绪配合，故小心美元兑日圆一旦跌破上述的通道底部支持收市，或会向下出现更深的调整市，杀看好的投资者一个措手不及。(B14)

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