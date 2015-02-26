港报社评：财爷助经济，舍得花更要懂得花--经济日报2月26日

财政司司长曾俊华昨公布财政预算案，在库房满泻下，财爷大力回馈中产是应有之义，而他对香港长远经济发展着墨虽增多，惟港府须加力拟备蓝图、做好配套，确保资源用在刀口上。

因公众对预算案有两期望，一是善用盈余照顾社会各阶层，二是推动长远经济发展，财爷昨天在这两方面皆有交功课。

其一，财爷昨大派糖340亿港元，包括增加薪俸税退税额、提高子女免税额等，令中产直接受惠。过去财爷对回馈中产相对吝啬，但今次却更进取，应因今年钱多好办事，尤其不少意外之财如薪俸税收入较预期多、印花税收入激增等，皆主要取之中产，财爷回馈中产是应有之义。

其二，过去有不少批评指财爷守成有余，前瞻不足，但平情而论，这份预算案对筹谋香港经济长远发展已见进步，如金融业投放资源培训保险和资产财富管理人才，对创新、科技等新兴产业，亦合共拨款数十亿元设立基金等。财爷愿加码投资未来固是好事，惟魄力仍有待加强。皆因促进香港经济多元发展，并不单单是大洒金钱便能成事，更要拟备蓝图、做好配套，确保投放的资源能花在刀口上，提升效率、建新引擎助香港经济转型。

就如财爷扶持文化创意产业的资源虽较过去多，但仅集中在时装、电影、艺术等个别领域。惟文创产业不单获财爷点名的三个范畴。财爷应参照国际上成功经验，对香港文创产业发展作通盘考量，全力推进，才可望有成。

此外，财爷拟向创新及科技基金再注资50亿港元，惟到底香港有甚么科技领域最有条件、最有潜力发展，应优先投入资源大力扶持，预算案却未见端倪。此须财爷以至港府作更全面统筹，虽然成立创科局再触礁，惟港府仍应成立由官员、学界和业界组成的高层委员会，制定香港科技发展蓝图，厘定投放资源的优次，才能加快经济转型步伐。

财爷大手笔助经济发展方向正确，但舍得花更要懂得花，必须做好配套与规划，才能真正落实推动经济多元化发展，为下一代创造更好的发展空间。(A14)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘