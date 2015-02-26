港报社评：财爷助经济，舍得花更要懂得花--经济日报2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
财政司司长曾俊华昨公布财政预算案，在库房满泻下，财爷大力回馈中产是应有之义，而他对香港长远经济发展着墨虽增多，惟港府须加力拟备蓝图、做好配套，确保资源用在刀口上。
因公众对预算案有两期望，一是善用盈余照顾社会各阶层，二是推动长远经济发展，财爷昨天在这两方面皆有交功课。
其一，财爷昨大派糖340亿港元，包括增加薪俸税退税额、提高子女免税额等，令中产直接受惠。过去财爷对回馈中产相对吝啬，但今次却更进取，应因今年钱多好办事，尤其不少意外之财如薪俸税收入较预期多、印花税收入激增等，皆主要取之中产，财爷回馈中产是应有之义。
其二，过去有不少批评指财爷守成有余，前瞻不足，但平情而论，这份预算案对筹谋香港经济长远发展已见进步，如金融业投放资源培训保险和资产财富管理人才，对创新、科技等新兴产业，亦合共拨款数十亿元设立基金等。财爷愿加码投资未来固是好事，惟魄力仍有待加强。皆因促进香港经济多元发展，并不单单是大洒金钱便能成事，更要拟备蓝图、做好配套，确保投放的资源能花在刀口上，提升效率、建新引擎助香港经济转型。
就如财爷扶持文化创意产业的资源虽较过去多，但仅集中在时装、电影、艺术等个别领域。惟文创产业不单获财爷点名的三个范畴。财爷应参照国际上成功经验，对香港文创产业发展作通盘考量，全力推进，才可望有成。
此外，财爷拟向创新及科技基金再注资50亿港元，惟到底香港有甚么科技领域最有条件、最有潜力发展，应优先投入资源大力扶持，预算案却未见端倪。此须财爷以至港府作更全面统筹，虽然成立创科局再触礁，惟港府仍应成立由官员、学界和业界组成的高层委员会，制定香港科技发展蓝图，厘定投放资源的优次，才能加快经济转型步伐。
财爷大手笔助经济发展方向正确，但舍得花更要懂得花，必须做好配套与规划，才能真正落实推动经济多元化发展，为下一代创造更好的发展空间。(A14)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-