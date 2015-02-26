港报社评：慎用盈余，应付经济减速--星岛日报2月26日

本财政年度盈余638亿港元，超过原先估算达6倍。新一份财政预算案花340亿港元向市民“派糖”之余，还有大量空间为未来储蓄和投资。经济增长放缓，未雨绸缪更形重要，尤其是新财政年度预计政府总收入只增加1.5%，总开支却增加11%。

财政司司长曾俊华今年在一次过纾缓措施方面“加码”派糖，综援及生果金出“三粮”，薪俸税和利得税最高退税额加倍至2万港元，超过不少中产及基层市民的预期。

曾俊华虽然预测香港中期续有盈余，却同时指出3年后香港人口会大转变，税收会跟随工作人口下跌，而医疗和福利开支会随人口老化增加，故此现在就要准备，在保障市民生活之外要控制开支和适时储蓄，避免香港10年后出现结构性财赤。

长期开支易放难收，收入却有跌宕起伏。曾俊华因此倾向设立各种基金，应付日后的基建开支，以及推动不同范畴的经济发展和创富模式，同时壮大储备，保持国际评级信誉及阻吓“大鳄”搞风搞雨，展示足够的实力来阻吓金融大鳄来犯，确保金融中心地位稳固。

居安思危，预算案对香港经济前景和政府收入增长的能力，看法相当谨慎。曾俊华已经把去年经济增长预测下调至2.4%，比前年低0.5个百分点，对今年的预测则阔至1-3%，就算是3%，都只与基本通胀率打平，何况还有可能低至1%。

香港经济增长在去年第四季明显放缓，食肆收入和非内地旅客来访数目由升转跌，12月份零售额亦下跌，部分是受到占领运动影响，这种影响未完全消除，预算案还要拨款予旅游发展局和政府新闻处下工夫释除海外疑虑。

踏进今年，连新春内地来港自由行客都比往年少，美元强势继续不利香港出口，美国经济增长的利好因素又受到内地经济发展减速、欧日复苏阻力重重的不明朗因素对冲，再加上加息步伐不明朗，政府更须积谷防饥，并且协助香港经济打好逆境战，不宜因短期“水浸”而减低警惕。(A04)

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