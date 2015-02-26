港报社评：政府储钱目的无可非议，惟须规划应对老龄社会--明报2月26日

财政司长曾俊华发表第8份财政预算案，他豪花340亿元，以纾困措施之名“派糖”，相信在市民层面会得到普遍认同和支持，预算案又可以轻渡关山。政府坐拥庞大财政盈余，库房“水浸”，近年政府经常提醒市民即将到来的老龄社会，需要大量资源应对，曾俊华在下年度预算案，从公共理财层面筹划应对此问题，只是，结合施政报告和预算案，却看不到政府在应对老龄社会有通盘规划，也没有具体措施投资未来。

预算案虽然预期未来几个年度，仍会有财政盈余，但是随着人口老化，经济增长放缓，届时政府的开支增长将持续超过经济和收入的增长，按长远财政计划工作小组去年的报告，预期结构性赤字会在未来10年左右出现。因此，趁有盈余的时候适时储蓄，应属恰当做法。预算案为未来储钱，可以纾减往后香港短缺资源，无财力应对老龄社会之忧；不过，政府储起来的钱，要变作一些设施和培养出足够人才、人手，应付社会实际需要，才有意义。

施政报告和财政预算案是政府每年最重要的两份文件，决定了香港短期和长期的发展方向，然而，结合这两份文件来看，目前只能确定一点：就是香港有丰沛资源，预算案也揭示政府从公共理财层面，应对日后老龄社会的财政需要，不过，仅止于此而已。从这两份文件，看不到政府有全面规划地利用这些资源，为老龄社会的需要做具体准备。

政府储钱应对日后需要，相信社会没有太多异议，不过，储钱之后，意味着年度可使用资源会减少，其他需要用钱的领域就少了资源，若社会缺乏资讯判断，久而久之就此或会引发反弹。

因此，政府要拿出具体计划，说明并非为储钱而储钱，证明财金官员并非守财奴，而是有规划的为未来筹谋。与过去相比，政府为应对老龄社会，开始从公共理财层面作准备，已经算是进步，不过，这个转变绝对不够，政府应该展示企图心和具体规划，让整体社会同一步调地面向老龄社会。这个情况，已非曾俊华或其他财金官员的事，而是特首梁振英与特区政府的事。(A04)

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