港报社评：“派糖”皆大欢喜，更需发展经济--文汇报2月26日

新年度的财政预算案，是近年“派糖”力度及幅度最大的预算案，不论弱势基层或是中产市民都人人有份，真正做到皆大欢喜。不过，面对老年化社会临近，以及周边地区的竞争，香港更要为经济持续发展注入更大的动力，为不断改善民生创造有利条件。

行政长官梁振英在早前发表的施政报告中，针对纾困、房屋、退休保障、安老、人口政策以至长远经济发展等方面都提出了具体方案，更破天荒为退休生活保障预留500亿元，显示特区政府对于社会福利工作的重视。新一份财政预算案贯彻施政报告的施政理念，为各项政策提供足够的财政支持，确保政策能够落实到位；并且针对香港近年经济动力不足作出多项长远投资，预算案与施政报告密切配合，为香港的发展及福祉筹划布局。

新一份预算案的最大亮点在于其“派糖”力度空前，六项措施包括将宽减薪俸税和个人入息课税上限增至二万元；将宽减利得税上限增至二万元；宽免两季差饷；向领取综援、高龄津贴、长者生活津贴和伤残津贴人士发放“三粮”；房委会和房协出租单位免租一个月；将子女基本及额外免税额由7万元增至10万元。同时，受到去年非法“占中”打击的行业，预算案亦提出豁免牌照费用等措施，以重建行业信心。至于一些未能受惠于福利政策，也无入住资助房屋的“N无人士”，关爱基金也会向他们提供各种补助。

但应看到，政府库房收入水涨船高，主要是来自卖地收入、利得税及双倍印花税大增，加上不少基建工程开支因立法会拉布而未能拨出，令到政府收入急增，并非香港经济强劲增长所致。正如梁特首所提醒的那样，需警惕忽视经济发展重要性的倾向。政府需加大力度投资新的经济增长点，包括创新科技、高增值产业发展等，并且善用香港作为内地与世界各地“超级联系人”的独特优势，配合国家“十三五”规划，寻找商机，创造就业。唯有保持经济发展，百业兴旺，政府才能有足够的财力解决各种社会问题，否则，改善民生就成了无源之水、无本之木。(A06)

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