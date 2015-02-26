港报社评：压抑楼价无招再出，财爷惟盼美国加息--信报2月26日

财政司司长曾俊华昨日发表新一年度《财政预算案》，由于一如既往再次推出一系列俗称“派糖”的纾缓措施，而且部分略带惊喜，总额涉及340亿港元开支，因此相信会赢得掌声，特别是受惠比较多的中产阶级。

在香港人最关心的房屋政策方面，《财政预算案》无新招、无取态，只一味强调政府会继续密切留意市场情况，隐约流露“无计可施”之叹。库房空有8,000多亿港元储备，相当于政府23个月开支，依旧无法针对楼价不断飙升，为市民纾缓一下沉重得吃不消的压力。

关于土地及房屋方面的措施，《财政预算案》仅仅提到寥寥几点，例如未来一年卖地计划有29幅住宅用地，可供兴建1.6万个单位，其中16幅是新增用地。此外，为了加强资助房屋在市场上流转，由曾俊华担任主席的香港按揭证券有限公司，将研究推出新的补地价贷款担保计划，协助业主向房委会或房协缴付补价，令资助房屋可在自由市场上出租或出售，目的是要增加现成的房屋供应。

面对楼价迭创新高的市况，按年整体平均升幅13%，骤看曾司长目前的对策似乎是以不变应万变，不能说是无招胜有招，只好说是无法再出招，事关过去数年无论政府如何重手干预市场，楼价依然头也不回，故即使再“加辣”，一方面效用成疑，亦令本已极度扭曲的楼市更畸形，若出招时间拿捏不准，后果更堪虞，故如今“等为上策”，静待美国稍后出现加息势头，改变市民对楼价易升难跌的预期心理，楼市才有机会冷静一下。

曾俊华在预算案是这样说的，现时外围形势复杂，美国加息时间和步伐以及欧日央行的进一步宽松政策，均可能为本地楼市带来重大的影响。言下之意乃在于，只要美国开始加息，楼市无需辣招也会下调。不过，没估到美国量宽完结、利率上升周期迟迟未出现之同时，欧日央行却相继接力推出宽松货币政策，特区政府失预算，但又苦无后备武器。

总而言之，在房屋供应量一时三刻未能猛增的情况之下，曾俊华只好盼望美国加息日子来临，而且自我安慰道，现时的三个印花税都达到有关的效用，也会继续生效，无谓多做多错。(A02)

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