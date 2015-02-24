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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 13:46 BJT

泰国利率：目前已较低，降息不会激励更多借贷--央行副总裁

路透曼谷2月24日 - 泰国央行副总裁Paiboon Kittisrikangwan周二表示，泰国政策利率已较低，降息不会鼓励更多借贷以从事经济活动。

这位央行副总裁对记者称，货币政策一直较为宽松，“当前利率水准相当低。”

泰国央行自2014年3月以来一直维持政策利率于2%不变，多数分析师预计未来几个月政策不会有变化。下次货币政策检视将于3月11日进行。(完)
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