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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 13:39 BJT

澳洲股市：小涨创七年收盘高位，投资者对企业获利欢欣鼓舞

路透悉尼2月24日 - 澳洲股市周二小升至七年收盘高位，因矿业、金融和医疗业的业绩大有可为，支撑买盘。

澳洲股市S&P/ASX 200指数 上涨19.0点或0.3%至5,927.0点，为2008年5月以来最高收位。(完)
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