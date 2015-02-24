香港经济：将于出席两会时与中央商讨收紧来港旅客政策--特首

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港2月24日 - 中国开放香港自由行逾10年，近年访港内地旅客持续上升，除了令香港这弹丸之地的承受能力受到巨大挑战，也令中港文化冲突和矛盾加深。香港特区行政长官梁振英周二表示，将于下月到北京参加两会时，与中央有关部门商讨收紧一签多行、自由行等政策。
梁振英上午出席行政会议前对记者表示，对于早前有报导称中央下放出境审批权再放宽自由行是不对的。他指出，自由行政策并没有放宽，报导所说的，只是内地可以用自由行权利的居民，他们申请自由行手续的地方由市到了县，所以只是办手续的问题。
＂我本人一直都有向中央表示，由于香港的接待能力有限，因此我不赞成增加自由行城市的数目。＂他说。
他表示，现时内地居民来港旅游，无论是团进团出、一签多行，及49个城市的居民可以用自由行的方式来港，政策一直没有变。
＂在既有政策下，即使没有放宽政策，来香港的内地旅客人数不断增加，因此对香港市民的日常生活造成压力，特区政府一直是知道的。＂梁振英称。
他指出，如果要限制或者减少内地居民来港人数，需要继续与中央和内地有关部门商讨，要收紧既有的政策。政府会继续与中央商讨有没有收紧现行政策的空间，使得内地旅客来香港的自然增长趋势能够受到控制。他表示会于下月到北京参与两会时与中央有关部门跟进事件。
近期＂水货客＂似有从与边境接近的新界北区，蔓延至其他地区，影响当地居民日常生活，社会对收紧一签多行的要求声音又再增加。
梁振英表示，一签多行不是香港入境政策的问题，而是中央就内地居民出境进入香港的政策问题，政府亦一直有与中央商讨这事宜。
梁振英称，在刚过去的春节期间，年廿九到年初四(2月17至22日)，整体内地旅客来香港的人次为80.2万人次，与去年的80万相若。其中过境旅客（即内地居民持护照进入香港，并转飞其他地方）有超过20%增长。不过，其他的内地旅客类别，包括一签多行、自由行则有轻微下跌，跌幅约5%；至于团队游则有轻微增长。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率