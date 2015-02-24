香港经济：将于出席两会时与中央商讨收紧来港旅客政策--特首

路透香港2月24日 - 中国开放香港自由行逾10年，近年访港内地旅客持续上升，除了令香港这弹丸之地的承受能力受到巨大挑战，也令中港文化冲突和矛盾加深。香港特区行政长官梁振英周二表示，将于下月到北京参加两会时，与中央有关部门商讨收紧一签多行、自由行等政策。

梁振英上午出席行政会议前对记者表示，对于早前有报导称中央下放出境审批权再放宽自由行是不对的。他指出，自由行政策并没有放宽，报导所说的，只是内地可以用自由行权利的居民，他们申请自由行手续的地方由市到了县，所以只是办手续的问题。

＂我本人一直都有向中央表示，由于香港的接待能力有限，因此我不赞成增加自由行城市的数目。＂他说。

他表示，现时内地居民来港旅游，无论是团进团出、一签多行，及49个城市的居民可以用自由行的方式来港，政策一直没有变。

＂在既有政策下，即使没有放宽政策，来香港的内地旅客人数不断增加，因此对香港市民的日常生活造成压力，特区政府一直是知道的。＂梁振英称。

他指出，如果要限制或者减少内地居民来港人数，需要继续与中央和内地有关部门商讨，要收紧既有的政策。政府会继续与中央商讨有没有收紧现行政策的空间，使得内地旅客来香港的自然增长趋势能够受到控制。他表示会于下月到北京参与两会时与中央有关部门跟进事件。

近期＂水货客＂似有从与边境接近的新界北区，蔓延至其他地区，影响当地居民日常生活，社会对收紧一签多行的要求声音又再增加。

梁振英表示，一签多行不是香港入境政策的问题，而是中央就内地居民出境进入香港的政策问题，政府亦一直有与中央商讨这事宜。