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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 14:02 BJT

香港个股：电能实业手持逾600亿港元现金，将物色具短至中期增长项目

路透香港2月24日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周二称，截至去年末公司手持613亿港元现金，将在全球各地物色具有短至中期增长潜力的投资项目。

电能实业因去年初分拆香港电力业务上市而获得590亿港元现金，令年末的现金结余大幅上升，然期内核心业务利润下降，反映公司可能有需要加快业务扩张步伐。

该公司主席霍建宁在一份声明中称，“集团于2015年持有充裕现金，让集团在全球各地物色合适的投资机遇时，能灵活探索各种可能性，并继续着眼全球稳定及规管完善，在电力及燃气市场上具有短至中期增长潜力的优质投资项目。”

公告显示，电能实业于2014年度净利610亿港元，按年大增4.5倍；撇除分拆业务收益的净利则减少28%至80.77亿港元，主要由于香港电力业务权益下降以及英国公司税税率于2013年下调所带来的递延税项抵免。

香港与海外的业务溢利贡献分别为17.8亿港元及64.08亿港元，按年下降62%及11%。

期内营业额为21.31亿港元，与上年同期经重列115.78亿港元比较，下降82%。

经过近年多宗海外收购后，霍建宁形容，公司拥有一个均衡及稳健的全球资产组合，遍及位于欧洲、北美洲及亚太区八个不同市场，并涵盖发电及配电、配气、转废为能及可再生能源等业务。

电能实业宣布派发末期股息每股2.01港元，全年派息2.68港元，相对每股盈利28.58港元的派息比率为9.4%。

香港时间13:56，该股跌0.57%，报78.3港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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