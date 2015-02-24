香港个股：电能实业手持逾600亿港元现金，将物色具短至中期增长项目

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港2月24日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周二称，截至去年末公司手持613亿港元现金，将在全球各地物色具有短至中期增长潜力的投资项目。
电能实业因去年初分拆香港电力业务上市而获得590亿港元现金，令年末的现金结余大幅上升，然期内核心业务利润下降，反映公司可能有需要加快业务扩张步伐。
该公司主席霍建宁在一份声明中称，“集团于2015年持有充裕现金，让集团在全球各地物色合适的投资机遇时，能灵活探索各种可能性，并继续着眼全球稳定及规管完善，在电力及燃气市场上具有短至中期增长潜力的优质投资项目。”
公告显示，电能实业于2014年度净利610亿港元，按年大增4.5倍；撇除分拆业务收益的净利则减少28%至80.77亿港元，主要由于香港电力业务权益下降以及英国公司税税率于2013年下调所带来的递延税项抵免。
香港与海外的业务溢利贡献分别为17.8亿港元及64.08亿港元，按年下降62%及11%。
期内营业额为21.31亿港元，与上年同期经重列115.78亿港元比较，下降82%。
经过近年多宗海外收购后，霍建宁形容，公司拥有一个均衡及稳健的全球资产组合，遍及位于欧洲、北美洲及亚太区八个不同市场，并涵盖发电及配电、配气、转废为能及可再生能源等业务。
电能实业宣布派发末期股息每股2.01港元，全年派息2.68港元，相对每股盈利28.58港元的派息比率为9.4%。
香港时间13:56，该股跌0.57%，报78.3港元。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率