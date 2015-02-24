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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：叶伦发表证词前市况平静

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    * 新西兰元兑美元下跌0.68%，澳元兑美元跌0.41%，美元兑日圆升0.
25%，欧元兑日圆涨0.26%
    * 日股日经指数上涨0.67%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.18%
，美国10年期公债收益率报2.0696%，布兰特原油期货跌0.1%
    * 希腊推迟至周二向欧元区提交经济改革计划 
    * 新西兰第一季通胀预期放缓--央行调查 
    * 美国参议院金融委员会料将于3月3日就美联储改革计划举行听证会
 (完)
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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