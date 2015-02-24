新兴汇市：印尼卢比触及10周低位，亚洲货币在美联储主席作证前下跌

叶伦今日稍晚将对国会发表证词陈述，有关她是否会维持美联储上次政策会议纪录中的 温和论调，抑或重申6月为首次升息时间点的不确定升高。 “我仍会坚持避险交易，这意谓着目前美元兑其他主要货币有涨有跌，但美元兑亚币将 走升，”澳洲联邦银行(CBA)亚币策略师Andy Ji表示。 “美联储政策路径及全球经济成长前景的变数，未来一两季仍将继续存在。亚洲成长正 在放缓，而通胀放缓的风险使得亚洲地区的央行转为偏向宽松立场。” 大多数的新兴亚币今年以来下跌，因像印尼央行和新加坡金管局等一些亚洲央行意外放 宽货币政策。 印尼卢比兑美元一度下跌0.4%至12,880，为12月16日以来最弱。 交易员表示，见到印尼央行出手干预以抑制卢比跌势。 菲律宾披索兑美元小跌0.1%至44.33，为2月12日以来最弱。 马币兑美元 上涨，因月底结汇石油出口商有买需。 亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 119.09 118.80 -0.24 +0.48 119.66 坡元 1.3609 1.3595 -0.10 -2.56 1.3260 台币 31.590 31.638 +0.15 +0.41 31.718 韩元 1108.93 1108.70 -0.02 -0.87 1099.30 泰铢 32.56 32.59 +0.09 +1.04 32.90 菲律宾披索 44.32 44.27 -0.10 +0.91 44.72 印尼卢比 12865.00 12832.00 -0.26 -3.77 12380.00 印度卢比 62.27 62.32 +0.08 +1.22 63.03 马币 3.6305 3.6355 +0.14 -3.69 3.4965 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 王兴亚/张若琪)