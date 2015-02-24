新兴汇市：印尼卢比触及10周低位，亚洲货币在美联储主席作证前下跌

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
叶伦今日稍晚将对国会发表证词陈述，有关她是否会维持美联储上次政策会议纪录中的 温和论调，抑或重申6月为首次升息时间点的不确定升高。 “我仍会坚持避险交易，这意谓着目前美元兑其他主要货币有涨有跌，但美元兑亚币将 走升，”澳洲联邦银行(CBA)亚币策略师Andy Ji表示。 “美联储政策路径及全球经济成长前景的变数，未来一两季仍将继续存在。亚洲成长正 在放缓，而通胀放缓的风险使得亚洲地区的央行转为偏向宽松立场。” 大多数的新兴亚币今年以来下跌，因像印尼央行和新加坡金管局等一些亚洲央行意外放 宽货币政策。 印尼卢比兑美元一度下跌0.4%至12,880，为12月16日以来最弱。 交易员表示，见到印尼央行出手干预以抑制卢比跌势。 菲律宾披索兑美元小跌0.1%至44.33，为2月12日以来最弱。 马币兑美元 上涨，因月底结汇石油出口商有买需。 亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 119.09 118.80 -0.24 +0.48 119.66 坡元 1.3609 1.3595 -0.10 -2.56 1.3260 台币 31.590 31.638 +0.15 +0.41 31.718 韩元 1108.93 1108.70 -0.02 -0.87 1099.30 泰铢 32.56 32.59 +0.09 +1.04 32.90 菲律宾披索 44.32 44.27 -0.10 +0.91 44.72 印尼卢比 12865.00 12832.00 -0.26 -3.77 12380.00 印度卢比 62.27 62.32 +0.08 +1.22 63.03 马币 3.6305 3.6355 +0.14 -3.69 3.4965 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 王兴亚/张若琪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率