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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 14:30 BJT

新兴汇市：印尼卢比触及10周低位，亚洲货币在美联储主席作证前下跌

叶伦今日稍晚将对国会发表证词陈述，有关她是否会维持美联储上次政策会议纪录中的
温和论调，抑或重申6月为首次升息时间点的不确定升高。
    
    “我仍会坚持避险交易，这意谓着目前美元兑其他主要货币有涨有跌，但美元兑亚币将
走升，”澳洲联邦银行(CBA)亚币策略师Andy Ji表示。
    
    “美联储政策路径及全球经济成长前景的变数，未来一两季仍将继续存在。亚洲成长正
在放缓，而通胀放缓的风险使得亚洲地区的央行转为偏向宽松立场。”
    
    大多数的新兴亚币今年以来下跌，因像印尼央行和新加坡金管局等一些亚洲央行意外放
宽货币政策。
    
    印尼卢比兑美元一度下跌0.4%至12,880，为12月16日以来最弱。
    
    交易员表示，见到印尼央行出手干预以抑制卢比跌势。
    
    菲律宾披索兑美元小跌0.1%至44.33，为2月12日以来最弱。
    
    马币兑美元 上涨，因月底结汇石油出口商有买需。  

                                    亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.09    118.80   -0.24   +0.48    119.66
    坡元            1.3609    1.3595   -0.10   -2.56    1.3260
    台币          31.590    31.638   +0.15   +0.41    31.718
    韩元           1108.93   1108.70   -0.02   -0.87   1099.30
    泰铢             32.56     32.59   +0.09   +1.04     32.90
    菲律宾披索       44.32     44.27   -0.10   +0.91     44.72
    印尼卢比      12865.00  12832.00   -0.26   -3.77  12380.00
    印度卢比       62.27     62.32   +0.08   +1.22     63.03
    马币            3.6305    3.6355   +0.14   -3.69    3.4965
    (完)
    
      
      
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 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 王兴亚/张若琪)
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