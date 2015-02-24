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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 14:07 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

泰国央行副总裁Paiboon Kittisrikangwan周二表示，泰国政策利率已较低，降息不会鼓励更多借贷以从
事经济活动。 
    
    周二公布的调查显示，新西兰短期通胀预期在第一季放缓，进一步从央行的目标区间中值回落，企业主管
预测未来一年的平均年通胀率为1.11%，前次在11月的调查则为1.59%。 
    
    日本内阁特别经济顾问滨田宏一周一表示，日本央行可以将2%的通胀率目标调降一半，因为油价大跌虽有
利整体经济，但也拉低了日本消费者物价。 
    
    韩国央行总裁李柱烈周一表示，去年降息之后，家庭借贷增长步伐快于此前预期。 
            
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.25%                2015年1月21日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.75%    2014年11月22日降25基点
             一年期贷款利率5.6%             2014年11月22日降40基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.25%              2015年2月3日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.75%                2015年1月15日降25基点
             附卖回利率6.75%                2015年1月15日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.1%               2015年2月12日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率15%          2015年1月30日降200个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 蔡美珍；审校 于春红)
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