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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 14:23 BJT

韩国经济：政府预计低油价将在中期内给经济带来明显影响--副财长

路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部副部长Joo Hyung-hwan周二表示，全球油价偏低，预计将在中期内给韩国经济带来明显影响。

“估计有约330亿美元收入自产油国流入韩国，”Joo Hyung-hwan在首尔一活动的间隙表示。

Joo还表示，油价走低应会渗透到消费以及投资领域，但韩国经济中尚未体现出这一影响。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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