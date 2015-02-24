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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 14:41 BJT

日本债市：公债小幅上升，受40年期债券标售结果强劲激励

路透东京2月24日 - 日本政府公债周二上涨，受助于40年期公债标售需求旺盛。

日本财务省售出3,995亿日圆(33.5亿美元)的40年期公债；票面利率为1.7%，最高得标利率为1.550%。投标金额1.3572兆日圆，投标倍数升至3.40倍，而前次40年期公债标售时为3.18，表明需求强劲。

10年期日债收益率 下跌0.5个基点，报0.375%。超长期公债表现较优。

市场波动相对不大，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦日内稍晚发布言论前态度警惕，届时叶伦或将就美国加息时机给出线索。有关美联储政策收紧的臆测令公债收益率承受上档压力。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.030% +0.0 0.030%

五年期公债 0.105% +0.0 0.105%

10年期公债 0.375% -0.5 0.380%

20年期公债 1.185% -1.0 1.195%

30年期公债 1.410% -1.5 1.425%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.50 +0.08 147.42

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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