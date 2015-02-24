《综述》叶伦将迎来关键考验，美联储政策及透明度是国会质询重点

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
央行内部的保守派及许多国会议员认为，叶伦领导下的美联储，与美国经济改善的步调不一致，议员们可能会要求获知有关政策将何时改变的细节。
最近两次的美联储政策声明稿曾表示，当决定调升短期利率时，美联储将保持耐心。议员们料将逼问叶伦何时将舍弃“耐心”一辞。
“我们猜想她将会描述这些选择的风险，藉此暗示委员会在3月更有可能重申“耐心”一辞，以及6月“开始动作”并不是最有可能的结果，”野村分析师在研究报告中表示。
叶伦还必须搞清楚那些恼人的含糊不明的经济数据。
美国经济持续以良好的速度成长，失业率正在下滑。但通胀已进一步远离美联储2%的目标，疲弱的全球经济则引发了海外问题恐造成美国经济复苏脱轨的风险。(完) (编译 王洋/戴素萍 审校 李春喜/高琦)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)