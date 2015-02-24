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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 15:10 BJT

《综述》叶伦将迎来关键考验，美联储政策及透明度是国会质询重点

央行内部的保守派及许多国会议员认为，叶伦领导下的美联储，与美国经济改善的步调不一致，议员们可能会要求获知有关政策将何时改变的细节。

最近两次的美联储政策声明稿曾表示，当决定调升短期利率时，美联储将保持耐心。议员们料将逼问叶伦何时将舍弃“耐心”一辞。

“我们猜想她将会描述这些选择的风险，藉此暗示委员会在3月更有可能重申“耐心”一辞，以及6月“开始动作”并不是最有可能的结果，”野村分析师在研究报告中表示。

叶伦还必须搞清楚那些恼人的含糊不明的经济数据。

美国经济持续以良好的速度成长，失业率正在下滑。但通胀已进一步远离美联储2%的目标，疲弱的全球经济则引发了海外问题恐造成美国经济复苏脱轨的风险。(完) (编译 王洋/戴素萍 审校 李春喜/高琦)
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