《综述》叶伦将迎来关键考验，美联储政策及透明度是国会质询重点

央行内部的保守派及许多国会议员认为，叶伦领导下的美联储，与美国经济改善的步调不一致，议员们可能会要求获知有关政策将何时改变的细节。

最近两次的美联储政策声明稿曾表示，当决定调升短期利率时，美联储将保持耐心。议员们料将逼问叶伦何时将舍弃“耐心”一辞。

“我们猜想她将会描述这些选择的风险，藉此暗示委员会在3月更有可能重申“耐心”一辞，以及6月“开始动作”并不是最有可能的结果，”野村分析师在研究报告中表示。

叶伦还必须搞清楚那些恼人的含糊不明的经济数据。