版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 14:55 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌1.2%，跟随油价走势

市场参与者正密切关注泰国、印尼和马来西亚等产胶国本周计划举行的会议结果，会议将讨论支撑价格的措施。

一些行业消息人士称，产胶国可能讨论一系列议题，包括可能设法控制当前的橡胶种植区域，以抑制产量；不过仍不清楚是否会协议出能大幅提高橡胶价格的具体措施。

东京工业品交易所(TOCOM)新的8月期胶合约 <0#2JRU:>较开盘价下跌2.5日圆，收报每公斤213.5日圆。稍早一度低见212.1日圆，为指标合约自2月12日以来最低水准。

中国市场因春节假期休市，将在周三重新开市交易。

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤137.80美分，下跌1.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/张若琪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐