更正-台湾股市：新春开红盘带量大涨逾1%，随美股创金融海啸以来新高

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(中国股市于周三恢复交易，删除文中提及陆股的0.76%涨幅)
路透台北2月24日 - 台湾股市周二新春开红盘，一路开高走高终场大涨逾1%，表现优于其他亚股。分析师指出，反应欧美国际股市上涨及希腊将向欧元区提交经济改革计划，且台指期及摩台期陆续于今明两日结算，亦推升台股现货向上攻坚，收创2007年10月底金融海啸以来收盘高位。
台湾加权股价指数 收高1.05%，报9,629.37点，前波收盘高位为2007年10月31日的9,711.37点；成交初值 为1,094.00亿台币，上交易日修正后为775.83亿。
国泰期货证期顾问处副总钱冠州表示，农历年前缩手的内资买盘回笼，台股带量拉高又越过跳空缺口，除了股王大立光 等苹果概念股领军向前冲外，包括金融及传产类权值股表现亦坚挺，带动指数创金融海啸以来新高。
“不用预设高点在哪，后续关注外资偏多态度是否持续强烈。〞统一期货分析师李宗霖说。
他并称，随着台指期及摩台指相继结算，目前主要法人多转为多单，明日摩台指结算对空方压力较大，受惠于外资买盘挹注，电子、金融及传产等大型权值股齐扬，短线台股现货仍是偏多，有助于台股落后补涨跟上国际股市上涨步调。
外资期现货同步作多，台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超109.73亿台币，连续11个交易日买超共计730.75亿台币；上交易日修正后为买超125.65亿台币。
亚洲股市今日涨多跌少。本地时间14:47时，包括日股 、韩股 、台股皆同步走高，其中以台股的1.05%涨幅最高，港股则是下跌0.37%。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率