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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 15:27 BJT

更正-台湾股市：新春开红盘带量大涨逾1%，随美股创金融海啸以来新高

(中国股市于周三恢复交易，删除文中提及陆股的0.76%涨幅)

路透台北2月24日 - 台湾股市周二新春开红盘，一路开高走高终场大涨逾1%，表现优于其他亚股。分析师指出，反应欧美国际股市上涨及希腊将向欧元区提交经济改革计划，且台指期及摩台期陆续于今明两日结算，亦推升台股现货向上攻坚，收创2007年10月底金融海啸以来收盘高位。

台湾加权股价指数 收高1.05%，报9,629.37点，前波收盘高位为2007年10月31日的9,711.37点；成交初值 为1,094.00亿台币，上交易日修正后为775.83亿。

国泰期货证期顾问处副总钱冠州表示，农历年前缩手的内资买盘回笼，台股带量拉高又越过跳空缺口，除了股王大立光 等苹果概念股领军向前冲外，包括金融及传产类权值股表现亦坚挺，带动指数创金融海啸以来新高。

“不用预设高点在哪，后续关注外资偏多态度是否持续强烈。〞统一期货分析师李宗霖说。

他并称，随着台指期及摩台指相继结算，目前主要法人多转为多单，明日摩台指结算对空方压力较大，受惠于外资买盘挹注，电子、金融及传产等大型权值股齐扬，短线台股现货仍是偏多，有助于台股落后补涨跟上国际股市上涨步调。

外资期现货同步作多，台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超109.73亿台币，连续11个交易日买超共计730.75亿台币；上交易日修正后为买超125.65亿台币。

亚洲股市今日涨多跌少。本地时间14:47时，包括日股 、韩股 、台股皆同步走高，其中以台股的1.05%涨幅最高，港股则是下跌0.37%。(完)
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