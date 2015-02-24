国际油市：布兰特原油跌向每桶58美元，因供应过剩的忧虑挥之不去

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
周一公布的路透调查显示，2月20日止当周美国原油库存料为增加400万桶，升至纪录高位。
炼厂问题亦打压油价。
美国35年来最大规模炼厂罢工事件，持续进入第四周，本周预计不会恢复结束罢工的谈判。
0632GMT，布兰特与西德克萨斯中质油(WTI)价差CL-LCO1=R报每桶9.57美元，周一触及10.27美元，为2014年3月以来最阔。
原油价格周一短暂上扬，因金融时报引述尼日利亚石油部长称，若油价进一步下跌，尼日利亚将要求召开石油输出国组织(OPEC)特别会议。但市场仍怀疑OPEC主要成员国可能排斥减产，油价因而回吐涨幅。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 高琦/于春红)
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)