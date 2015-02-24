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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 15:13 BJT

国际油市：布兰特原油跌向每桶58美元，因供应过剩的忧虑挥之不去

周一公布的路透调查显示，2月20日止当周美国原油库存料为增加400万桶，升至纪录高位。

炼厂问题亦打压油价。

美国35年来最大规模炼厂罢工事件，持续进入第四周，本周预计不会恢复结束罢工的谈判。

0632GMT，布兰特与西德克萨斯中质油(WTI)价差CL-LCO1=R报每桶9.57美元，周一触及10.27美元，为2014年3月以来最阔。

原油价格周一短暂上扬，因金融时报引述尼日利亚石油部长称，若油价进一步下跌，尼日利亚将要求召开石油输出国组织(OPEC)特别会议。但市场仍怀疑OPEC主要成员国可能排斥减产，油价因而回吐涨幅。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 高琦/于春红)
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