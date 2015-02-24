全球金市：金价徘徊在近七周低位，市场关注叶伦的国会证词陈述

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
0642 GMT时现货金 下跌0.2%至每盎司1,199.12美元。周一现货金曾跌至1月5日以来最低1,191.01美元。
本月迄今金价已下跌逾6%，几乎抹平了1月8.4%的涨幅，今年1月录得的是三年来最大的单月升幅。
华侨银行分析师Barnabas Gan说：“美国经济形势良好，给予美联储将利率水平正常化的动力，这非常利空金价，”他认为年底时金价将跌至1,000美元。
美国4月期金 下跌0.1%至1,199.50美元。
瑞穗表示，近期的数据显示美国劳工市场状况不错，在加息的问题上叶伦可能不会像上个月美联储会议记录中所暗示的那么犹豫不决。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%
现货金 1199.12 -2.30 -0.19 1.32
现货银 16.25 -0.04 -0.25 3.77
现货铂金 1159.75 -1.30 -0.11 -3.35
现货钯金 785.10 0.15 +0.02 -0.96
COMEX期金 1199.50 -1.30 -0.11 1.30
COMEX期银 16.27 0.01 +0.07 4.27
汇率
欧元/美元 1.1336
美元指数 119.23
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王洋; 审校 高琦)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率