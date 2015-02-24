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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 15:19 BJT

全球金市：金价徘徊在近七周低位，市场关注叶伦的国会证词陈述

0642 GMT时现货金 下跌0.2%至每盎司1,199.12美元。周一现货金曾跌至1月5日以来最低1,191.01美元。

本月迄今金价已下跌逾6%，几乎抹平了1月8.4%的涨幅，今年1月录得的是三年来最大的单月升幅。

华侨银行分析师Barnabas Gan说：“美国经济形势良好，给予美联储将利率水平正常化的动力，这非常利空金价，”他认为年底时金价将跌至1,000美元。

美国4月期金 下跌0.1%至1,199.50美元。

瑞穗表示，近期的数据显示美国劳工市场状况不错，在加息的问题上叶伦可能不会像上个月美联储会议记录中所暗示的那么犹豫不决。

----------------0642 GMT-----------------

价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%

现货金 1199.12 -2.30 -0.19 1.32

现货银 16.25 -0.04 -0.25 3.77

现货铂金 1159.75 -1.30 -0.11 -3.35

现货钯金 785.10 0.15 +0.02 -0.96

COMEX期金 1199.50 -1.30 -0.11 1.30

COMEX期银 16.27 0.01 +0.07 4.27

汇率

欧元/美元 1.1336

美元指数 119.23

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王洋; 审校 高琦)
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