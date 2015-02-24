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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 15:37 BJT

欧元区政经：希腊已提交改革计划清单，有了好的起点--欧盟消息

路透布鲁塞尔2月24日 - 一位接近欧盟执委会的消息人士周二表示，希腊已在午夜向欧洲数个机构及国际货币基金组织(IMF)提交了一份经济改革计划清单。

“在欧盟执委会看来，这一清单非常全面，将是成功完成评估的有效起点，”这位消息人士称。

“我们特别对于打击逃税及腐败的强烈决心感到鼓舞，”该消息人士补充说。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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