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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 15:52 BJT

企业并购：芬梅卡尼卡同意将铁路资产售予日立，获2.5亿欧元资本利得

路透2月24日 - 意大利工业集团芬梅卡尼卡(Finmeccanica) 已经同意将其下铁路和信号部门出售给日本日立 。芬梅卡尼卡称此次交易将有助于今年削减6亿欧元(6.80亿美元)债务，并把注意力放在核心业务上。

两家企业在周二的一份联合声明中称，日立支付的价格为每股9.65欧元，将购买铁路信号集团安萨尔多(Ansaldo STS) 40%的股份，同时日立还将针对余下股份发出收购要约。

日立还将支付3,600万欧元用于购买芬梅卡尼卡旗下铁路公司安萨尔多百瑞达(AnsaldoBreda).

芬梅卡尼卡称将从交易中净获取2.50亿欧元的资本利得。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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