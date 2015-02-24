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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 15:51 BJT

俄罗斯财政：应出台偏紧的预算及货币政策--财长西卢安诺夫

路透莫斯科2月24日 - 俄罗斯财长西卢安诺夫周二表示，俄罗斯应出台偏紧的预算及货币政策，以降低通胀。

西卢安诺夫补充称，俄罗斯应让预算和经济状况适应新的情况，不去理会评级机构的决定。(完)
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