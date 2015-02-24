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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 17:32 BJT

台湾汇市：台币连三日收贬，观望美联储主席发表国会证词

* 台币第三日收贬，观望叶伦发表国会证词
    * 外资汇入与出口商抛汇支撑台币实质价位
    * 实质交易区间估31.550-31.700

    路透台北2月24日 - 台币兑美元  周二开红盘第三日收贬，随韩元等亚币走弱，但实质交
易区间仅微幅偏贬。汇银人士表示，今日外资继续大买台股，且出口商月底抛汇，对台币形成一定程度的支撑
。
    
    交易员指出，市场观望等待美联储主席叶伦发表国会证词，对汇市后续多空走向影响机率各半。不过外资
汇入趋势尚未转向前，台币大贬的机率偏低，短期实质交易还是难脱在31.300-31.700区间震荡。
    
    〞今晚(叶伦)鸽派、鹰派说法机率各半，若是鸽派，美元没戏唱了。〞一位外商银行交易员说。
    
    另一外商银行交易员则称，今日出口商抛汇需求不低，再加上外资大买台股，现汇市场美元买盘亦不多，
台币表现抗跌。且在近期央行未刻意促贬台币的弹性操作下，只要外资汇入脚步不停歇，台币难脱狭幅整理格
局。
    
    不过海外看多美元的力道不减。一个月期海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点自价平转为溢价
。但有外商银交易员认为，台股看涨，NDF此时看空台币为时尚早。他们也提及，部分有避险需求的外资客户
趁机于在岸市场买入便宜的美元远汇、并在NDF市场卖出已经偏贵的美元。
    
    交易员预估，明日台币的交易区间料在31.550-31.700间。今日台币主要交易区间在31.560-31.680，上日
交易区间在31.470-31.638。    
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点转为溢价。一个月美元/台币远
汇 尾盘报31.678/31.706，上日收在31.760。
    
    台湾股市周二新春开红盘，一路开高走高终场大涨逾1%，表现优于其他亚股。台湾证券交易所周二资料显
示，外资及陆资在台股买超109.73亿台币，连续11个交易日买超共计730.75亿台币。
    
    印尼卢比周二触及10周低位，领跌亚洲新兴货币。投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦
证词，以获得美国升息时间的线索。韩元兑美元周二下跌，盘中较为波动，韩元兑美元 本地收报1,
109.9，周一收于1,108.7。    
     
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.688    31.638  31.500-31.730   31.710     8.77    5.83
                                                                         
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