台湾汇市：台币连三日收贬，观望美联储主席发表国会证词

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 台币第三日收贬，观望叶伦发表国会证词 * 外资汇入与出口商抛汇支撑台币实质价位 * 实质交易区间估31.550-31.700 路透台北2月24日 - 台币兑美元 周二开红盘第三日收贬，随韩元等亚币走弱，但实质交 易区间仅微幅偏贬。汇银人士表示，今日外资继续大买台股，且出口商月底抛汇，对台币形成一定程度的支撑 。 交易员指出，市场观望等待美联储主席叶伦发表国会证词，对汇市后续多空走向影响机率各半。不过外资 汇入趋势尚未转向前，台币大贬的机率偏低，短期实质交易还是难脱在31.300-31.700区间震荡。 〞今晚(叶伦)鸽派、鹰派说法机率各半，若是鸽派，美元没戏唱了。〞一位外商银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，今日出口商抛汇需求不低，再加上外资大买台股，现汇市场美元买盘亦不多， 台币表现抗跌。且在近期央行未刻意促贬台币的弹性操作下，只要外资汇入脚步不停歇，台币难脱狭幅整理格 局。 不过海外看多美元的力道不减。一个月期海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点自价平转为溢价 。但有外商银交易员认为，台股看涨，NDF此时看空台币为时尚早。他们也提及，部分有避险需求的外资客户 趁机于在岸市场买入便宜的美元远汇、并在NDF市场卖出已经偏贵的美元。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.550-31.700间。今日台币主要交易区间在31.560-31.680，上日 交易区间在31.470-31.638。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点转为溢价。一个月美元/台币远 汇 尾盘报31.678/31.706，上日收在31.760。 台湾股市周二新春开红盘，一路开高走高终场大涨逾1%，表现优于其他亚股。台湾证券交易所周二资料显 示，外资及陆资在台股买超109.73亿台币，连续11个交易日买超共计730.75亿台币。 印尼卢比周二触及10周低位，领跌亚洲新兴货币。投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦 证词，以获得美国升息时间的线索。韩元兑美元周二下跌，盘中较为波动，韩元兑美元 本地收报1, 109.9，周一收于1,108.7。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.688 31.638 31.500-31.730 31.710 8.77 5.83 元太外汇经纪公司 31.685 31.636 31.560-31.710 31.710 5.88 2.69 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.045/0.060 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.005/0.020 -0.070/-0.055 (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率