台湾汇市：台币连三日收贬，观望美联储主席发表国会证词

* 台币第三日收贬，观望叶伦发表国会证词 * 外资汇入与出口商抛汇支撑台币实质价位 * 实质交易区间估31.550-31.700 路透台北2月24日 - 台币兑美元 周二开红盘第三日收贬，随韩元等亚币走弱，但实质交 易区间仅微幅偏贬。汇银人士表示，今日外资继续大买台股，且出口商月底抛汇，对台币形成一定程度的支撑 。 交易员指出，市场观望等待美联储主席叶伦发表国会证词，对汇市后续多空走向影响机率各半。不过外资 汇入趋势尚未转向前，台币大贬的机率偏低，短期实质交易还是难脱在31.300-31.700区间震荡。 〞今晚(叶伦)鸽派、鹰派说法机率各半，若是鸽派，美元没戏唱了。〞一位外商银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，今日出口商抛汇需求不低，再加上外资大买台股，现汇市场美元买盘亦不多， 台币表现抗跌。且在近期央行未刻意促贬台币的弹性操作下，只要外资汇入脚步不停歇，台币难脱狭幅整理格 局。 不过海外看多美元的力道不减。一个月期海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点自价平转为溢价 。但有外商银交易员认为，台股看涨，NDF此时看空台币为时尚早。他们也提及，部分有避险需求的外资客户 趁机于在岸市场买入便宜的美元远汇、并在NDF市场卖出已经偏贵的美元。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.550-31.700间。今日台币主要交易区间在31.560-31.680，上日 交易区间在31.470-31.638。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点转为溢价。一个月美元/台币远 汇 尾盘报31.678/31.706，上日收在31.760。 台湾股市周二新春开红盘，一路开高走高终场大涨逾1%，表现优于其他亚股。台湾证券交易所周二资料显 示，外资及陆资在台股买超109.73亿台币，连续11个交易日买超共计730.75亿台币。 印尼卢比周二触及10周低位，领跌亚洲新兴货币。投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦 证词，以获得美国升息时间的线索。韩元兑美元周二下跌，盘中较为波动，韩元兑美元 本地收报1, 109.9，周一收于1,108.7。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.688 31.638 31.500-31.730 31.710 8.77 5.83 元太外汇经纪公司 31.685 31.636 31.560-31.710 31.710 5.88 2.69 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.045/0.060 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.005/0.020 -0.070/-0.055 (完)