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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 15:51 BJT

金属期市：LME期铜下跌，叶伦讲话前市场交投慎重

“库存水准已稍有增加，尽管尚未过度。虽然价格仍相对低估，但我认为那要诱使中国的市场人士归队还不够。”

0725 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.4%，报每吨5,647美元；上交易日小幅收低。伦铜自1月中跌到5,400美元下方以来已有回升，但仍难增添动能。

“我想铜市还会寂静一阵子。”新加坡一实货交易商称。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张若琪 审校 蔡美珍/王丽鑫)
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