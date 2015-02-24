更新版 1-美国金融：司法部对涉嫌操纵贵金属定价的银行展开调查--WSJ

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路透2月24日 - 据华尔街日报引述消息人士报导，美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)正对至少10家大银行展开调查，矛头是他们可能操纵了贵金属市场的定价。

该报导称，司法部的公诉人正在详查伦敦市场的黄金、白银、铂金和钯金的定价流程，CFTC则已经开启了民事调查。

华尔街日报称，受到调查的银行包括：汇丰控股 、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 、巴克莱 、瑞信 、德意志银行 、高盛 、摩根大通 、法国兴业银行 、南非标准银行 和瑞银集团(UBS) 。

路透无法在常规工作时间以外立即联系到这些银行、美国司法部和CFTC发表评论。

据汇丰周一表示，CFTC曾在1月向该集团在美国的银行部门发出传票，寻求有关该行贵金属交易业务的相关文件。汇丰称，司法部也曾在去年11月要求汇丰控股提供与贵金属交易相关的文件，用于犯罪反垄断调查。

美国法院去年起诉几家银行，指他们涉嫌在每日贵金属定价过程中合谋操控了黄金、白银、铂金、钯金和贵金属衍生品的定价。汇丰是被诉银行之一。

参与贵金属定价的银行曾在去年表示，他们将不再涉足该过程。

ICE Benchmark Administration自3月20日其将实行电子黄金价格指标，以取代现有的伦敦金定盘机制。（完）