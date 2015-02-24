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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 16:06 BJT

国际油市：未计划在6月前召开OPEC紧急会议--代表

路透利雅得2月24日 - 一位代表周二对路透表示，石油输出国组织(OPEC)未计划在6月前召开紧急会议。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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