《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：再创15年新高，市场等待美联储主席叶伦讲话

日本股市日经指数周二连续第五个交易日收高，并创下15年新高，这要得益于日圆走软。投资者在谨慎的等待美联储主席叶伦今日稍晚的讲话。日经指数收涨0.7%至18,603.48点，为日内高点，且为2000年4月以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.4%至1,508.28点。

--中国股市逢春节假期休市

--香港股市：恒生指数收低，受汇控财报及博彩股跌势拖累

香港股市收低，结束六个交易日的连涨，汇丰控股及博彩股挫跌，部分投资人在本周稍晚公布重要企业财报之前先行获利了结。恒生指数收低0.4%，至24,750.07点。恒生国企指数小涨0.04%，至12,046.20点，因市场预期内地股市周三恢复交易时将上扬。

--汇市：叶伦发表证词前美元走坚，希腊提交改革计划

美元兑日圆小涨，但在美联储主席叶伦发表国会证词之前，市场不敢过度押注。市场将仔细倾听叶伦是否在证词陈述中发表温和论调。美元普遍走强，但仍处于近期交投区间。0843GMT，美元/日圆上涨0.41%，至119.30日圆，欧元/美元持稳于1.1324美元。

--国际油市：布兰特原油跌向每桶58美元，因供应过剩的忧虑挥之不去

布兰特原油跌向每桶58美元，延续上日下挫2%的跌势，因供应过剩的担忧挥之不去，盖过了全球经济前景乐观的影响。布兰特原油在亚洲盘初于每桶59美元上方交投，随后负面人气成为主导，拖累价格走低。0825 GMT，布兰特原油期货跌0.49美元，至每桶58.41美元；美国原油期货价格跌0.47美元，报48.98美元。

--全球金市：金价徘徊在近七周低位，市场关注叶伦的国会证词陈述

金价下滑至近七周低位，投资者关注美联储主席叶伦将在参议院发表的证词陈述，希望能够获得美联储何时升息的线索。0825 GMT，现货金下跌约3美元至每盎司1,198.16美元。周一现货金曾跌至1月5日以来最低1,191.01美元。本月迄今金价已下跌逾6%，几乎抹平了1月8.4%的涨幅。

--金属期市：伦敦期铜下跌，叶伦讲话前市场交投慎重

伦敦期铜下滑，由于美联储主席叶伦今日稍晚将发表讲话，交易员变得谨慎起来。不过随着中国市场周三将结束春季长假恢复交易，交易量料将好转。0725 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%，报每吨5,647美元；上交易日小幅收低。