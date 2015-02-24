《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（国际版）

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
[市场摘要]
--日本股市：再创15年新高，市场等待美联储主席叶伦讲话
日本股市日经指数周二连续第五个交易日收高，并创下15年新高，这要得益于日圆走软。投资者在谨慎的等待美联储主席叶伦今日稍晚的讲话。日经指数收涨0.7%至18,603.48点，为日内高点，且为2000年4月以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.4%至1,508.28点。
--中国股市逢春节假期休市
--香港股市：恒生指数收低，受汇控财报及博彩股跌势拖累
香港股市收低，结束六个交易日的连涨，汇丰控股及博彩股挫跌，部分投资人在本周稍晚公布重要企业财报之前先行获利了结。恒生指数收低0.4%，至24,750.07点。恒生国企指数小涨0.04%，至12,046.20点，因市场预期内地股市周三恢复交易时将上扬。
--汇市：叶伦发表证词前美元走坚，希腊提交改革计划
美元兑日圆小涨，但在美联储主席叶伦发表国会证词之前，市场不敢过度押注。市场将仔细倾听叶伦是否在证词陈述中发表温和论调。美元普遍走强，但仍处于近期交投区间。0843GMT，美元/日圆上涨0.41%，至119.30日圆，欧元/美元持稳于1.1324美元。
--国际油市：布兰特原油跌向每桶58美元，因供应过剩的忧虑挥之不去
布兰特原油跌向每桶58美元，延续上日下挫2%的跌势，因供应过剩的担忧挥之不去，盖过了全球经济前景乐观的影响。布兰特原油在亚洲盘初于每桶59美元上方交投，随后负面人气成为主导，拖累价格走低。0825 GMT，布兰特原油期货跌0.49美元，至每桶58.41美元；美国原油期货价格跌0.47美元，报48.98美元。
--全球金市：金价徘徊在近七周低位，市场关注叶伦的国会证词陈述
金价下滑至近七周低位，投资者关注美联储主席叶伦将在参议院发表的证词陈述，希望能够获得美联储何时升息的线索。0825 GMT，现货金下跌约3美元至每盎司1,198.16美元。周一现货金曾跌至1月5日以来最低1,191.01美元。本月迄今金价已下跌逾6%，几乎抹平了1月8.4%的涨幅。
--金属期市：伦敦期铜下跌，叶伦讲话前市场交投慎重
伦敦期铜下滑，由于美联储主席叶伦今日稍晚将发表讲话，交易员变得谨慎起来。不过随着中国市场周三将结束春季长假恢复交易，交易量料将好转。0725 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%，报每吨5,647美元；上交易日小幅收低。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率