更新版 1-欧洲政经：希腊已提交改革计划清单--欧盟消息

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(新增欧盟执委会推特声明)
路透布鲁塞尔2月24日 - 一位接近欧盟执委会的消息人士周二表示，希腊已在午夜向欧洲数个机构及国际货币基金组织(IMF)提交了一份经济改革计划清单。
上周五希腊与欧元区其他国家达成协议，延长纾困四个月，条件之一是希腊必须提出改革计划。
“在欧盟执委会看来，这一清单非常全面，将是成功完成评估的有效起点，”这位消息人士称。
“我们特别对于打击逃税及腐败的强烈决心感到鼓舞，”该消息人士补充说。
欧盟执委会在推特上表示，已及时收到希腊的改革措施清单。
德国之前坚持，希腊改革清单上的新增支出，必须以节流或增税来支应。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。