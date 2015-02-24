更新版 1-欧洲政经：希腊已提交改革计划清单--欧盟消息

(新增欧盟执委会推特声明)

路透布鲁塞尔2月24日 - 一位接近欧盟执委会的消息人士周二表示，希腊已在午夜向欧洲数个机构及国际货币基金组织(IMF)提交了一份经济改革计划清单。

上周五希腊与欧元区其他国家达成协议，延长纾困四个月，条件之一是希腊必须提出改革计划。

“在欧盟执委会看来，这一清单非常全面，将是成功完成评估的有效起点，”这位消息人士称。

“我们特别对于打击逃税及腐败的强烈决心感到鼓舞，”该消息人士补充说。

欧盟执委会在推特上表示，已及时收到希腊的改革措施清单。